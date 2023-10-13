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21:11, 13 октября 2023Бывший СССР

Небензя рассказал о сдающихся в плен 70-летних солдатах ВСУ

Небензя: ВСУ имеет проблемы с пополнением и в плен сдаются 70-летние солдаты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российским военным сдаются 60 и 70-летние солдаты. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Небензя, на Украине «буксует мобилизационная кампания». Он считает, что Верховная Рада неслучайно начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста.

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    Екатерина Подвигина
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