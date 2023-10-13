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18:26, 13 октября 2023Бывший СССР

В ООН заявили о формальном окончании украинского контрнаступления

Небензя: контрнаступление Украины закончилось, теперь наступает Россия
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Украинское контрнаступление формально можно считать законченным так как уже несколько дней российские войска перешли к активным действиям по всему фронту. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Небензя рассказал, что за последние несколько дней российская армия перешла к активным действиям по всему фронту. Поэтому контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно считать формально законченным.

«Его цена, к сожалению, — десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотели воевать», — добавил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провалах контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева.

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    Александр Слабиев
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