Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:14, 12 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о дефиците офицеров в рядах ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров: в рядах ВСУ усилился дефицит офицеров из-за потерь

Фото: Alex Babenko / AP

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали причиной дефицита офицеров. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений», — сказано в публикации.

Он убежден, что дефицит кадров невозможно покрыть с помощью принудительной мобилизации, так как профессионального командира не получится обучить за несколько недель. По этой причине офицеры без опыта чаще совершают фатальные ошибки, приводящие к большим потерям в военной технике и живой силе, подчеркнул Азаров.

Ранее экс-премьер Украины заявлял, что в стране ужесточат мобилизацию на фоне роста нехватки солдат. По его словам, украинские власти испытывают трудности с пополнением войск. Он отметил, что продолжение контрнаступления требует большого количества бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле отчитались об авиаударах по элитным частям ХАМАС

    Стало известно о героической гибели дочери русско-украинских мигрантов в Израиле

    В массовом ДТП на российской трассе пострадали пять человек

    Влияние обязательной продажи выручки экспортерами на курс рубля оценили

    Тело министра посольства Эквадора в России нашли в его квартире в центре Москвы

    Нюша снялась без одежды и раскрыла секреты стройности

    НАСА из-за российской утечки отложило выход в открытый космос астронавтов

    Захарова обвинила США в наличии информации о планируемой атаке ХАМАС

    Вора в законе Пацуа оставили в тюрьме еще на девять с половиной лет

    В Москве покупатель вылил кипяток на девушку-бариста из-за несладкого чая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости