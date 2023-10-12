Стало известно о дефиците офицеров в рядах ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров: в рядах ВСУ усилился дефицит офицеров из-за потерь

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали причиной дефицита офицеров. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений», — сказано в публикации.

Он убежден, что дефицит кадров невозможно покрыть с помощью принудительной мобилизации, так как профессионального командира не получится обучить за несколько недель. По этой причине офицеры без опыта чаще совершают фатальные ошибки, приводящие к большим потерям в военной технике и живой силе, подчеркнул Азаров.

Ранее экс-премьер Украины заявлял, что в стране ужесточат мобилизацию на фоне роста нехватки солдат. По его словам, украинские власти испытывают трудности с пополнением войск. Он отметил, что продолжение контрнаступления требует большого количества бойцов.