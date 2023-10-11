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09:18, 11 октября 2023Бывший СССР

Украине предрекли ужесточение мобилизации

Азаров предрек ужесточение мобилизации на Украине из-за нехватки солдат

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине будет ужесточаться мобилизация на фоне роста нехватки солдат. Такие события в стране предрек бывший премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Мобилизация в Украине будет ужесточаться, так как дефицит солдат "на передке" растет, а страна испытывает трудности с пополнением войск», — сказано в публикации. Он отметил, что протяженность фронта и продолжение контрнаступления требуют большого количества бойцов.

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    Кристина Есикова
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