Украине предрекли ужесточение мобилизации

Азаров предрек ужесточение мобилизации на Украине из-за нехватки солдат

На Украине будет ужесточаться мобилизация на фоне роста нехватки солдат. Такие события в стране предрек бывший премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Мобилизация в Украине будет ужесточаться, так как дефицит солдат "на передке" растет, а страна испытывает трудности с пополнением войск», — сказано в публикации. Он отметил, что протяженность фронта и продолжение контрнаступления требуют большого количества бойцов.