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09:53, 9 октября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины заявил о живущей за чертой бедности половине страны

Азаров: после начала пути в ЕС более половины украинцев живут за чертой бедности

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, с момента «начала пути» Киева в Европу число граждан страны, которые живут за чертой бедности, выросло и составляет уже более половины населения. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Также, по его утверждению, после так называемого Евромайдана тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, а цены выросли почти в четыре раза.

«Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше!» — добавил экс-премьер. Он также съязвил по поводу фразы главы Еврокомиссии Шарля Мишеля о вступлении Украины в ЕС в 2030 году фразой «перед ослом повесили новую морковку».

Данных о том, сколько украинцев жило за чертой бедности к 2014 году, Азаров не привел. Должность главы камбина он занимал с 2010 по 2014 год.

Ранее Азаров заявлял, что население Украины продолжает сокращаться, и в настоящее время в стране проживает 23 миллиона человек.

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    Антон Похиляк
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