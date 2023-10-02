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10:51, 2 октября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины заявил о сокращении населения страны

Бывший премьер-министр Азаров: население Украины продолжает сокращаться

Фото: Nacho Doce / Reuters

Население Украины продолжает сокращаться, в настоящее время в стране проживает 23 миллиона человек человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, по данным на 1 января 2022 года численность жителей страны составляла более 41 миллиона человек.

«На территории страны осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну», — заявил Азаров.

Бывший премьер отметил, что в стране ускоренными темпами продолжается мобилизация. «Перед военкомами поставлена задача набрать ресурс как минимум на год активных "мясных штурмов". Эксперты даже называют конкретную цифру — до 500 тысяч "добровольцев" к весне. Учитывая, что мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан, власть будет прибегать ко все более драконовским методам», — написал он.

Азаров напомнил, что на Украине недавно снизили требования для призыва, в том числе решили мобилизовать людей с ВИЧ, гепатитами и психическими отклонениями.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал активнее отправлять на службу молодежь, чтобы не сбавлять темп контрнаступления. Он также отметил, что средний возраст украинских солдат на фронте превышает 40 лет.

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