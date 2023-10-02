В Великобритании предложили Киеву активизировать мобилизацию

Экс-глава Минобороны Британии: Киеву нужно пересмотреть масштабы мобилизации

Киеву следует активнее призывать на службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпа контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое решение предложил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке для газеты The Daily Telegraph.

«Точно так же, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы мобилизации на Украине», — заявил он. Экс-глава британского Минобороны также отметил, что средний возраст украинских солдат на фронте превышает 40 лет.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.

