Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 2 октября 2023Мир

В Великобритании предложили Киеву активизировать мобилизацию

Экс-глава Минобороны Британии: Киеву нужно пересмотреть масштабы мобилизации

Фото: Caroline Chia / Reuters

Киеву следует активнее призывать на службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпа контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое решение предложил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке для газеты The Daily Telegraph.

«Точно так же, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы мобилизации на Украине», — заявил он. Экс-глава британского Минобороны также отметил, что средний возраст украинских солдат на фронте превышает 40 лет.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный в Белоруссии украинский диверсант пожаловался на предательство Киева

    Маск обвинил премьера Канады в желании уничтожить свободу слова

    Финны лишились дешевого российского товара из-за санкций

    В Великобритании предложили Киеву активизировать мобилизацию

    52-летняя ведущая снялась без бюстгальтера на работе

    Католикос назвал причины потери Арменией Нагорного Карабаха

    В Канаде гризли растерзал двух туристов

    В Тобольске потушили пожар в жилом доме после взрыва газа

    Эксперт рассказал о методике дроп-сетов для экономии времени на тренировках

    В США заявили о модернизации беспилотного «Призрака»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости