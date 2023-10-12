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09:59, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине описали контрнаступление ВСУ фразой «выбились из графика»

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alex Babenko / AP

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбилось из графика. Это признал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов в интервью изданию «Украинская правда».

«Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, пошло ли все кувырком.

Буданов добавил, что есть комплекс причин, из-за которых Украина не смогла завершить конфликт. При этом он не стал конкретизировать эти обстоятельства, так как они составляют государственную тайну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о перспективах прорыва в украинском контрнаступлении. «Я думаю, никто не знает, правда», — сказал он, добавив, что ВСУ все же «добьются большого успеха».

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    Кристина Есикова
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