На Украине описали контрнаступление ВСУ фразой «выбились из графика»

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбилось из графика. Это признал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов в интервью изданию «Украинская правда».

«Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, пошло ли все кувырком.

Буданов добавил, что есть комплекс причин, из-за которых Украина не смогла завершить конфликт. При этом он не стал конкретизировать эти обстоятельства, так как они составляют государственную тайну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о перспективах прорыва в украинском контрнаступлении. «Я думаю, никто не знает, правда», — сказал он, добавив, что ВСУ все же «добьются большого успеха».