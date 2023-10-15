Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ

Путин: контрнаступление Киева в целом провалилось полностью

Несмотря на то что Киев готовит наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось полностью, заявил президент России Владимир Путин. Об этом стало известно из отрывка программы «Москва. Кремль. Путин», который опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью», — отметил глава государства, добавив, что в Москве следят за действиями украинской стороны и своевременно на них реагируют.

Комментируя текущую ситуацию, Путин также оценил положение российских войск на линии фронта.