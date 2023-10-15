Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 15 октября 2023Россия

Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ

Путин: контрнаступление Киева в целом провалилось полностью

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Несмотря на то что Киев готовит наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось полностью, заявил президент России Владимир Путин. Об этом стало известно из отрывка программы «Москва. Кремль. Путин», который опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью», — отметил глава государства, добавив, что в Москве следят за действиями украинской стороны и своевременно на них реагируют.

Комментируя текущую ситуацию, Путин также оценил положение российских войск на линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ

    Поезд насмерть сбил подростка в Москве

    МОК осудил призывы к полному отстранению российских спортсменов

    Путин оценил положение российских войск на линии фронта

    Ида Галич в трусах станцевала на камеру

    В России оценили шансы создания союза с Китаем в духе времен холодной войны

    Харитонов назвал Александра Емельяненко пьяным куском говна

    Серябкина в купальнике искупалась в купели

    Сын Кости Цзю впервые защитил титул чемпиона мира

    Латвия стала одним из крупнейших поставщиков вина в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости