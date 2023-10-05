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05:53, 5 октября 2023Мир

В США рассказали о преследовании Трампом Украины

Politico: Трамп не является призраком прошлого, он преследует настоящее Украины
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп представляет угрозу для Украины, поскольку он может поспособствовать сокращению помощи стране. Об этом рассказал обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico.

«Бывший президент вовсе не призрак прошлого, он преследует настоящее Украины», — указал журналист. Он посоветовал европейским странам разработать план действий на случай победы Трампа на президентских выборах в 2024 году.

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