В США рассказали о преследовании Трампом Украины

Politico: Трамп не является призраком прошлого, он преследует настоящее Украины

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп представляет угрозу для Украины, поскольку он может поспособствовать сокращению помощи стране. Об этом рассказал обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico.

«Бывший президент вовсе не призрак прошлого, он преследует настоящее Украины», — указал журналист. Он посоветовал европейским странам разработать план действий на случай победы Трампа на президентских выборах в 2024 году.