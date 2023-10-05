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01:33, 5 октября 2023Мир

Трамп призвал перестать помогать Украине до выполнения Европой его условия

Трамп призвал прекратить помогать Украине, пока Европа не повысит расходы
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Scott Morgan / Reuters

Правительство США должно перестать помогать Украине до тех пор, пока европейские страны не станут тратить больше средств на поддержку республики. С таким призывом выступил бывший американский лидер Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости.

«Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины!» — подчеркнул он. По утверждению политика, расходы Вашингтона составили 175 миллиардов долларов.

Он также отметил, что помощь Украине негативно отражается на боеготовности США, которые сократили собственные поставки вооружения.

Ранее Трамп уже выражал недовольство малыми объемами помощи Евросоюза для Украины. По его мнению, странам объединения следовало бы потратить на поддержку Киева еще 100 миллиардов долларов, чтобы сравняться с объемами помощи от Вашингтона.

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    Марина Совина
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