Трамп возмутился малыми объемами помощи ЕС для Украины

Трамп: ЕС следовало бы потратить на помощь Украине еще около 100 миллиардов долларов

Объем помощи от западных союзников Украине должен быть сопоставимым, поэтому Евросоюзу следовало бы потратить на поддержку Украины еще 100 миллиардов долларов, чтобы сравняться с объемами помощи от Вашингтона. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Во-первых, я бы сказал Европе: "С вас причитается около 100 миллиардов долларов, вы должны заплатить.<...> Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает [для Украины] очень мало», — возмутился он, добавив, что в случае переизбрания на пост президента он однозначно сможет добиться мирного урегулирования конфликта.

Ранее Трамп раскритиковал признание нынешнего американского лидера Джо Байдена в дефиците боеприпасов, которое он сделал ранее. Трамп отметил, что это заявление услышали Китай и другие враждебные к США страны. «Насколько глупым нужно быть, чтобы сказать это?» — задался вопросом бывший американский президент.