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10:36, 24 июля 2023Мир

Трамп возмутился малыми объемами помощи ЕС для Украины

Трамп: ЕС следовало бы потратить на помощь Украине еще около 100 миллиардов долларов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Объем помощи от западных союзников Украине должен быть сопоставимым, поэтому Евросоюзу следовало бы потратить на поддержку Украины еще 100 миллиардов долларов, чтобы сравняться с объемами помощи от Вашингтона. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Во-первых, я бы сказал Европе: "С вас причитается около 100 миллиардов долларов, вы должны заплатить.<...> Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает [для Украины] очень мало», — возмутился он, добавив, что в случае переизбрания на пост президента он однозначно сможет добиться мирного урегулирования конфликта.

Ранее Трамп раскритиковал признание нынешнего американского лидера Джо Байдена в дефиците боеприпасов, которое он сделал ранее. Трамп отметил, что это заявление услышали Китай и другие враждебные к США страны. «Насколько глупым нужно быть, чтобы сказать это?» — задался вопросом бывший американский президент.

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    Виктория Кондратьева
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