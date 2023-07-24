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09:38, 24 июля 2023Мир

Трамп раскритиковал Байдена за признание в дефиците боеприпасов

Fox News: Трамп назвал Байдена глупцом за признание в дефиците боеприпасов

Фото: Marco Bello / Reuters

Экс-президент США Донльд Трамп раскритиковал признание нынешнего американского лидера Джо Байдена в дефиците боеприпасов, которое он сделал ранее. Об этом пишет Fox News.

По словам Трампа, ранее Байден признался в том, что у США заканчиваются боеприпасы поскольку их все «отдали». «Если вы все отдали — это ужасно. Но еще ужаснее — сказать об этом всему миру», — заявил Трамп.

Трамп отметил, что это заявление услышали Китай и другие враждебные к США страны. «Насколько глупым нужно быть, чтобы сказать это?» — задался вопросом бывший американский президент.

Он назвал нынешнее время «самым опасным в истории США» из-за широкого распространения ядерного оружия.

Ранее Байден заявил, что у Соединенных Штатов закончились боеприпасы для отправки Украине. «У нас кончились боеприпасы», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о причинах поставок на Украину кассетных боеприпасов.

Также в США говорили о дефиците ракетных комплексов ATACMS в армии. Там признались, что поставка этого оружия напрямую повлияет на боеготовность американской армии.

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    Александр Слабиев
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