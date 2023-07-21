В США рассказали о дефиците ракетных комплексов ATACMS в армии

Бывший замглавы Пентагона заявил, что США не поставят Украине ракетные комплексы ATACMS

Украине сейчас не нужны оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, заявил бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, бывший замглавы Пентагона уточнил, что при составлении пакетов военной помощи американская сторона исходит не только из запросов Украины, но также из собственных потребностей. Он напомнил, что в США больше не производят ATACMS.

«Это очень ценный товар, и он пригодится нам в случае возникновения где-либо в мире непредвиденной ситуации, будь то КНДР или Китай», — рассказал он о дефиците ракетных комплексов ATACMS в армии. По его словам, поставка этого оружия напрямую повлияет на боеготовность американской армии. «У Украины уже есть возможности для нанесения ударов на большом расстоянии», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS.