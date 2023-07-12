Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 12 июля 2023Мир

Байден заявил о работе над вопросом поставок ВСУ ракет ATACMS

Президент США Байден заявил, что изучает вопрос поставок ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

Фото: 8th United States Army / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже есть аналог данных ракет. При этом американский лидер подчеркнул, что больше всего ВСУ нужны артиллерийские снаряды. «Мы работаем над этим», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров пока неизвестны. По его словам, существуют такие переговоры, которые пока не имеют решения. Украинский лидер добавил, что указанный вопрос лучше не поднимать, так как люди и военные находятся в ожидании.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался обменивать территории Украины на членство в НАТО

    Байден заявил о работе над вопросом поставок ВСУ ракет ATACMS

    В Крыму оценили итоги саммита НАТО для Украины

    ЧВК «Вагнер» завершила передачу техники и вооружения Минобороны России

    «Мисс Москва» рассказала о пластических операциях и пожаловалась на хейтеров

    Миллиардер-биохакер перелил себе кровь сына ради омоложения и остался недоволен

    Российский дрон «Овод» впервые применили на дальней дистанции в зоне СВО

    Байден запутался при попытке озвучить число членов НАТО

    Площадь пожара в подмосковном отеле увеличилась

    Костомаров обратился к поклонникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости