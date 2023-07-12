Байден заявил о работе над вопросом поставок ВСУ ракет ATACMS

Президент США Байден заявил, что изучает вопрос поставок ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже есть аналог данных ракет. При этом американский лидер подчеркнул, что больше всего ВСУ нужны артиллерийские снаряды. «Мы работаем над этим», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров пока неизвестны. По его словам, существуют такие переговоры, которые пока не имеют решения. Украинский лидер добавил, что указанный вопрос лучше не поднимать, так как люди и военные находятся в ожидании.