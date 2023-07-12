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09:43, 12 июля 2023Мир

Стало известно об обсуждениях в Белом доме передачи Украине ракет ATACMS

NYT: в администрации Байдена «тихо» обсуждают возможность передачи Украине ракет ATACMS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

В администрации президента США Джо Байдена «тихо» обсуждают возможную передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом стало известно The New York Times (NYT).

По словам двух неназванных американских чиновников, в Белом доме идут «тихие дебаты» по поводу того, отправлять ли Киеву хотя бы несколько таких управляемых ракет. При этом в Министерстве обороны США якобы предупредили власти, что располагают небольшим числом ATACMS и они планируются к использованию в других целях, а Украине, в свою очередь, эти боеприпасы сейчас не нужны. По данным от их разработчика, компании Lockheed Martin, с 1980-х годов произведено всего около четырех тысяч ракет ATACMS.

В администрации Байдена опасаются, что Украина может использовать ATACMS для ударов по целям на территории России. Однако после решения Франции отправить ракеты SCALP, подобные ATACMS, мнение Вашингтона может измениться, пишет издание.

В мае Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине ракет семейства ATACMS. Ранее военный эксперт Алексей Суконкин также назвал особенности этих ракет.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности, разработанная американским производителем Lockheed Martin. Она может быть запущена из реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS, которые уже переданы Украине. Дальность ее полета составляет до 300 километров.

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    Антон Похиляк
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