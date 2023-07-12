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19:52, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский высказался о сроках передачи Украине дальнобойных ракет

Зеленский заявил, что сроки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS пока неизвестны

Фото: Public Domain / Wikimedia

Сроки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров пока неизвестны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит РИА Новости.

Как он утверждает, существуют такие переговоры, которые пока не имеют решения. Глава государства отметил, что указанный вопрос лучше не поднимать, так как люди и военные находятся в ожидании. «Мне кажется, сначала надо сделать, а потом будем делиться информацией, каким образом это произошло», — подытожил Зеленский.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев работает со своими союзниками над временем поставок истребителей, а также надеется на получение в скором времени ракет дальнего радиуса действия.

30 мая президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон «рано или поздно» решит предоставить Украине оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, которые до этого категорически отказывался поставлять из-за позиции о недопущении ударов Киева по российской территории.

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    Кристина Есикова
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