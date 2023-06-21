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23:21, 21 июня 2023Бывший СССР

Офис Зеленского заявил о вере в поставки ракет от союзников

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев до сих пор ждет ракеты дальнего радиуса действия

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев работает со своими союзниками над временем поставок истребителей и при этом надеется и не теряет веры в то, что в скором времени получит и ракеты дальнего радиуса действия. Об этом он рассказал во время онлайн-выступления в Atlantic Council, передает РИА Новости.

«Мы сейчас плотно работаем с партнерами над временем для поставок истребителей, а до этого — для танков. Но вопрос сейчас во времени», — заявил Ермак.

Глава офиса Зеленского также добавил, что Киев до сих пор ждет ракеты дальнего радиуса действия. «Но я надеюсь и верю, что это опции очень-очень близкого будущего», — признался он.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон «рано или поздно» решится на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, которые до этого категорически отказывался поставлять из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.

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    Екатерина Подвигина
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