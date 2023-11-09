Помощник Путина высказался о переговорах с Украиной

Помощник Путина Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной

Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, однако от Киева нет никакой инициативы. Об этом в комментарии Life заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Пока даже намеков не было [на новые контакты c Россией], но мы всегда готовы», — ответил на вопрос об инициативе со стороны Украины помощник президента Владимира Путина.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия и Украина могут пойти на переговоры в следующем году. По словам чешского лидера, в конфликте государств время играет в пользу Москвы. Киев пойдет на переговоры, потому что ситуация на линии соприкосновения указывает на то, что Украина вряд ли может получить военное преимущество в ближайшее время.