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20:55, 9 ноября 2023Бывший СССР

Помощник Путина высказался о переговорах с Украиной

Помощник Путина Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, однако от Киева нет никакой инициативы. Об этом в комментарии Life заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Пока даже намеков не было [на новые контакты c Россией], но мы всегда готовы», — ответил на вопрос об инициативе со стороны Украины помощник президента Владимира Путина.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия и Украина могут пойти на переговоры в следующем году. По словам чешского лидера, в конфликте государств время играет в пользу Москвы. Киев пойдет на переговоры, потому что ситуация на линии соприкосновения указывает на то, что Украина вряд ли может получить военное преимущество в ближайшее время.

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      Варвара Кошечкина
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