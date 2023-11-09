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18:27, 9 ноября 2023Мир

Президент Чехии назвал сроки переговоров России и Украины

Президент Чехии Павел: Украина и Россия пойдут на переговоры в следующем году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия и Украина могут пойти на переговоры в следующем году. Такие сроки он назвал на конференции «Дипломатия и безопасность», его цитирует «Би-би-си».

По словам чешского лидера, в конфликте России и Украины время играет в пользу Москвы. Киев пойдет на переговоры, потому что ситуация на линии соприкосновения указывает на то, что Украина вряд ли может получить военное преимущество в ближайшее время.

«Время сейчас играет в пользу России, которая имеет сильную мобилизационную базу живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало», — заявил Павел.

Ранее Павел раскрыл последствия падения Украины и подчеркнул, что в таком случае «падем мы все». По мнению политика, текущие конфликты невозможно решить, выслушав обе стороны и проведя линию где-то между интересами каждой из них.

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