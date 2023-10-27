Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 27 октября 2023Мир

Президент Чехии раскрыл последствия падения Украины

Президент Чехии Павел: при падении Украины падут все
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Чехии Петр Павел во время встречи с главами зарубежных диппредставительств в республике заявил, что страна остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. Его слова приводит агентство ЧТК.

Павел раскрыл последствия падения Украины и подчеркнул, что в таком случае «падем мы все». По мнению политика, текущие конфликты невозможно решить, выслушав обе стороны и проведя линию где-то между интересами каждой из них.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января 2022
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022

Чешский президент также прокомментировал израильско-палестинский конфликт. Он отметил, что последствия этого кризиса ужасны и непостижимы.

«Терроризму нет места в нашем обществе. Нет абсолютно никакого оправдания ужасным действиям ХАМАС. В конце концов, террористы заплатят за свои злодеяния, где бы они ни находились», — заключил Павел.

Ранее президент Чехии призвал страны Запада воздержаться от поддержки планов Киева по захвату Крыма. «Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату», — подчеркнул он.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Стало известно о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости