Глава Чехии Петр Павел: Западу стоит воздержаться от поддержки планов Киева атаковать Крым

Президент Чехии Петр Павел призвал страны Запада воздержаться от поддержки планов Киева по захвату Крыма. Его слова приводит украинское издание «Европейская правда».

«Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария. Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату», — считает чешский лидер. Он также допустил вероятность того, что в будущем украинские власти изменят свою позицию по Крыму.

Политик добавил, что Западу не стоит способствовать таким сценариям победы Украины, которые могут привести к развалу России. «Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении», — заявил он.

Таким образом Петр Павел прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «неизбежном» возвращении Крыма и международном наказании России.

Ранее старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что Москва и Киев могут достичь консенсуса, при котором украинская сторона откажется от попыток вернуть контроль над Крымом силовым путем. Он также отметил, что диалог о завершении противостоянии неизбежен.