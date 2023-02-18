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07:19, 18 февраля 2023Мир

В США заявили о возможном консенсусе между Россией и Украиной по Крыму

Американский конгрессмен Смит: Россия и Украина могут достичь консенсуса по Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит рассказал, что Россия и Украина могут достичь консенсуса, при котором Киев откажется от попыток вернуть контроль над Крымом силовым путем, сообщает газета Politico.

«Я думаю, по большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым», — заявил американский конгрессмен.

По его словам, рано или поздно настанет определенный момент, когда сторонам придется начать диалог о завершении противостояния. Он отметил, что в этом случае союзникам Киева будет важно добиться гарантий безопасности для Украины, при которых они смогли бы продолжать вооружать ее и заниматься тренировками ВСУ таким образом, чтобы Россия не стала возобновлять боевые действия.

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Смит не исключил, что в этом случае Украина может попытаться вернуть под свой контроль Крым, отметив, что это решение могло бы быть принято исключительно киевскими властями без одобрения их зарубежных партнеров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби рассказал, что Вашингтон отказывается обсуждать возможность поддержки каких-либо действий властей Украины в адрес Крыма. По его словам, за получением ответов на вопросы по данной теме необходимо обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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Марина Совина
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