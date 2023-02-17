США отказались обсуждать возможную поддержку действий Украины в адрес Крыма

Белый дом сообщил об отказе США обсуждать возможную поддержку действий Киева в адрес Крыма

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби рассказал, что Вашингтон отказывается обсуждать возможность поддержки каких-либо действий властей Украины в адрес Крыма, сообщает РИА Новости.

«Я не буду вдаваться в гипотетические рассуждения, точно не буду выдвигать гипотез о потенциальных операциях, которые могут или не могут провести украинцы», — заявил представитель американской администрации.

По его словам, за получением ответов на вопросы по данной теме необходимо обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он также подчеркнул, что не стоит пытаться найти новые интерпретации слов американского лидера Джо Байдена о поддержке США Киева «столько, сколько потребуется».

Ранее Кирби рассказал, что Вашингтон исключил возможность посещения президентом США Джо Байденом Украины во время поездки в Европу на следующей неделе.