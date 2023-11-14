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12:35, 14 ноября 2023Мир

В НАТО предрекли самостоятельное определение Украиной условий мира

Генсек НАТО Столтенберг: Украина самостоятельно определит условия мира с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина самостоятельно определит условия заключения мирного соглашения с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Украина должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров и, что более важно, какие условия будут приемлемы для соглашения», — сказал генсек перед заседанием с министрами обороны стран-членов Евросоюза.

По словам Столтенберга, условия мирного соглашения во многом будут зависеть от оказываемой Западом Киеву помощи, поскольку «ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для заключения мирного соглашения с Украиной. Он указал, что спецоперация продолжится в обозримом будущем.

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      Глеб Бажуткин
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