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15:36, 6 августа 2023Россия

Кремль оценил перспективы заключения мирного соглашения с Украиной

Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет

Фото: ID1974 / Shutterstock / Fotodom

В настоящее время нет никаких перспектив для заключения мирного соглашения с Украиной. Так эту возможность оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, спецоперации продолжится в обозримом будущем.

Ранее 6 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о переговорах в Джидде по украинскому урегулированию. По его мнению, предложения о мире на Украине могут существовать при трех ключевых условиях — участии обеих сторон конфликта, учете исторического контекста и текущих реалий.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва считала «в целом приемлемым» проект стамбульского соглашения с Украиной. При этом Киев выбросил его «в мусорное ведро», заметил российский лидер.

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    Алина Гончарова
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