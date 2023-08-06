Медведев прокомментировал переговоры в Джидде по украинскому урегулированию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Политический деятель отметил, что осуждать желание закончить войну — трудно. «Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что предложения о мире на Украине могут существовать при трех ключевых условиях: участии обеих сторон конфликта, которое отсутствует, учете исторического контекста (тут политик подчеркнул, что Украины не существовало до 1991 года, она является «осколком» Российской империи), а также учете текущих реалий.

«Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию. Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких», — резюмировал заместитель председателя Совета безопасности, отметив, что переговоры пока не нужны.

«Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — добавил Медведев.

5 и 6 августа в Джидде проходят переговоры советников по национальной безопасности и политических советников из более чем 30 государств. Россию не пригласили на встречу, но пообещали сообщить о ее итогах. Участники переговоров намерены обсудить «формулу мира» украинского лидера.