В Саудовской Аравии начались переговоры по Украине

В Саудовской Аравии начались переговоры по урегулированию конфликта на Украине

В Саудовской Аравии в Джидде начались переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине, которые продлятся до 6 августа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что двухдневная встреча является «частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой не только своих стран Запада, но и стран Глобального Юга, которые неохотно принимают чью-либо сторону в конфликте».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры в Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «формуле президента Владимира Зеленского».

Ранее высокопоставленный чиновник Европейской комиссии сообщил газете Financial Times, что решение о проведении саммита по Украине станет главным успехом переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, ценность переговоров заключается в том, чтобы подтолкнуть страны Глобального Юга и Европу к поиску некоторых основных соглашений.