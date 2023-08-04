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08:28, 4 августа 2023Мир

В Европе назвали главную цель переговоров по Украине в Саудовской Аравии

FT: решение о саммите по Украине станет успехом переговоров в Саудовской Аравии

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Решение о проведении саммита по Украине станет главным успехом переговоров, которые пройдут 5-6 августа в Саудовской Аравии. Такую главную цель назвали журналисты Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного чиновника Европейской комиссии.

Собеседник издания отметил, что ценность переговоров заключается в том, чтобы «подтолкнуть страны Глобального Юга и Европу к поиску некоторых основных соглашений, вокруг которых затем можно было бы организовать глобальный мирный саммит».

«Если мы сможем договориться о дате глобального мирного саммита во главе с украинцами, а также о заявлении основных принципов, это будет то, что я бы определил как успех», — заключил он.

Ранее стало известно о намерении Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине в августе. В них примут участие представители около 30 стран, включая Украину, страны Запада, Бразилию, Индию и Китай. Уточняется, что Россию не стали приглашать.

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    Семен Александров
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