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15:25, 31 июля 2023Мир

Захарова оценила переговоры Саудовской Аравии по Украине без участия России

Захарова: встреча в Эр-Рияде может помочь увидеть тупик в «плане Зеленского»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Переговоры Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными если смогут помочь Западу увидеть тупик в «плане Зеленского». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сейчас предлагается большое количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнерами. Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия: если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным», — отметила дипломат.

По данным газеты The Wall Street Journal, переговоры должны состояться в Джидде с 5 по 6 августа. На них уже пригласили представителей примерно 30 стран, в их числе — Украина, западные государства, Бразилия и Индия. России в этом списке нет.

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    Анжелика Бережная
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