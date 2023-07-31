Захарова оценила переговоры Саудовской Аравии по Украине без участия России

Захарова: встреча в Эр-Рияде может помочь увидеть тупик в «плане Зеленского»

Переговоры Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными если смогут помочь Западу увидеть тупик в «плане Зеленского». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сейчас предлагается большое количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнерами. Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия: если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным», — отметила дипломат.

По данным газеты The Wall Street Journal, переговоры должны состояться в Джидде с 5 по 6 августа. На них уже пригласили представителей примерно 30 стран, в их числе — Украина, западные государства, Бразилия и Индия. России в этом списке нет.