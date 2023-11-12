В России заявили о готовности к диалогу с Залужным

Депутат Госдумы Чепа: Россия готова к диалогу с главкомом ВСУ Залужным

Россия готова вести диалог с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Также депутат отметил, что если США захотят сменить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, то Залужный может прийти к власти.

«Команда Зеленского будет всячески сопротивляться, потому что они понимают, чем это грозит для них. Мы знаем, что коррупция там огромная. А в такой ситуации значительно проще прятать концы в воду. Поэтому, если американцы примут сторону Залужного, то Зеленскому я не завидую. Это может закончиться для него очень трагично», — заявил он.

По словам Чепы, замена Зеленского на Залужного может быть ходом для того, чтобы обвинить во всем действующего президента Украины.

«Понимая, что Украина проигрывает и в любом случае проиграет и опережая эти события, США могут инициировать проведение переговоров [с Россией]. А в сегодняшней ситуации лично для Зеленского это путь в никуда. Он будет "козлом отпущения", потому что ему выбрали такую участь», — заключил депутат.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Валерий Залужный своим признанием о тупике в конфликте выразил готовность к переговорам с Россией.

В начале ноября Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а ВСУ не смогут добиться прорыва. Зеленский не согласился с такой оценкой, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

