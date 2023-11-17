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08:56, 17 ноября 2023Мир

WSJ призвала Запад перестать верить в сказочные размышления о поражении России

WSJ: Путин выстоял, нет никаких признаков того, что Россия может проиграть

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Странам Запада необходимо перестать верить в иллюзии о поражении России в конфликте на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Пришло время прекратить сказочные размышления о поражении России. США и их союзникам нужна новая стратегия: сдерживание», — говорится в материале.

Как указывают авторы материала, президент РФ Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников Киева, смог добиться успехов на внешнеполитической арене, заручившись поддержкой Индии, Китая и других стран Глобального Юга, которые торгуют с Россией и помогают ей обходить санкции.

«Путин решил, что в краткосрочной перспективе более выгодно просто стать младшим партнером Китая в экономической сфере. Товары из Китая составляют почти 50% российского импорта», — отмечает WSJ.

Издание также подчеркивает, что России также удалось нарастить военное производство, добившись в этом преимущества перед западными оборонными концернами. «У Путина есть основания полагать, что время на его стороне», — резюмирует газета.

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      Виктория Кондратьева
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