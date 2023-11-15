В Британии заявили о победе Путина на Украине

The Guardian: президент России Путин одержал верх на Украине

Президент России Владимир Путин победил в конфликте на Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке из-за концентрации там внимания западных стран. Об этом написала британская газета The Guardian.

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне», — отметили журналисты во время своего подкаста, посвященного ситуации на Украине.

По мнению авторов материала, Россия обладает такими преимуществами, как число личного состава и количество военной техники.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подняла тему признания победы России в конфликте с Украиной. В ответ на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается, она спросила, означает ли это, что Евросоюз признал победу Москвы.