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09:11, 15 ноября 2023Мир

В Британии заявили о победе Путина на Украине

The Guardian: президент России Путин одержал верх на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент России Владимир Путин победил в конфликте на Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке из-за концентрации там внимания западных стран. Об этом написала британская газета The Guardian.

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне», — отметили журналисты во время своего подкаста, посвященного ситуации на Украине.

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По мнению авторов материала, Россия обладает такими преимуществами, как число личного состава и количество военной техники.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подняла тему признания победы России в конфликте с Украиной. В ответ на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается, она спросила, означает ли это, что Евросоюз признал победу Москвы.

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      Марина Совина
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