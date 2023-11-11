МИД спросил об официальном признании Евросоюзом победы России

Представитель МИД Захарова заявила, что ЕС официально засчитал победу России

Представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли считать официальным признанием Евросоюзом победы России заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что успехов Украины в ближайшем будущем не ожидается. Об этом она заявила в Telegram.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — спросила дипломат. Она также напомнила, что в апреле прошлого года Боррель высказывался о необходимости «выиграть эту войну на поле боя».

Ранее глава евродипломатии выразил мнение, что победа Украины над Россией в ближайшее время не состоится. Он признался, что в настоящий момент Европа столкнулась с двойным испытанием, одной частью которого является конфликт на Украине, а другой — ситуация на Ближнем Востоке.

В октябре Боррель также высказывался об актуальности проблемы Украины. Дипломат обратил внимание на то, что она «пропала из СМИ, из новостей, но не пропала из реальности».