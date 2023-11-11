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17:10, 11 ноября 2023Мир

МИД спросил об официальном признании Евросоюзом победы России

Представитель МИД Захарова заявила, что ЕС официально засчитал победу России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли считать официальным признанием Евросоюзом победы России заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что успехов Украины в ближайшем будущем не ожидается. Об этом она заявила в Telegram.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — спросила дипломат. Она также напомнила, что в апреле прошлого года Боррель высказывался о необходимости «выиграть эту войну на поле боя».

Ранее глава евродипломатии выразил мнение, что победа Украины над Россией в ближайшее время не состоится. Он признался, что в настоящий момент Европа столкнулась с двойным испытанием, одной частью которого является конфликт на Украине, а другой — ситуация на Ближнем Востоке.

В октябре Боррель также высказывался об актуальности проблемы Украины. Дипломат обратил внимание на то, что она «пропала из СМИ, из новостей, но не пропала из реальности».

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      Варвара Кошечкина
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