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14:46, 11 ноября 2023Мир

В ЕС заявили об отсутствии перспектив победы Украины над Россией

Боррель признал, что победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается. Об отсутствии подобной перспективы глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в испанской Малаге, передает РИА Новости.

Он признался, что в настоящий момент Европа столкнулась с двойным испытанием, одной частью которого является конфликт на Украине, а другой — ситуация на Ближнем Востоке, которая, по его мнению, оказалась результатом «политического и морального провала международного сообщества».

Ранее Боррель высказывался об актуальности проблемы Украины. При этом дипломат обратил внимание на то, что она «пропала из СМИ, из новостей, но не пропала из реальности».

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      Виктория Кондратьева
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