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14:04, 29 ноября 2023Мир

Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год

Столтенберг: Украина и НАТО подписали программу на 2024 год по подготовке ВСУ

Фото: Saul Loeb / Reuters

Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на следующий год, которая включает в себя подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и НАТО», — сказал он.

По его словам, стороны также затронули тему реформ, которые Киев должен провести для сближения с альянсом, в том числе реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб.

Ранее Германия решила выделить многомиллионную поддержку Украине для евроинтеграции. Уточняется, что Берлин внесет дополнительные 11,5 миллиона евро в фонды альянса.

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      Виктория Кондратьева
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