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13:39, 29 ноября 2023Мир

Германия выделит более 11 миллионов евро для интеграции Украины и НАТО

Бербок: Германия выделит 11,5 миллиона евро для интеграции Украины и НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Германия поддерживает дальнейшую интеграцию Украины в блок НАТО и выделит для этого дополнительные 11,5 миллиона евро в фонды альянса. С таким заявлением выступила глава немецкого МИД Анналена Бербок, ее цитирует ТАСС.

«Стандарты НАТО, планирование и реформа вооруженных сил — центральные пункты на этом пути. Германия выделит для этого дополнительно 11,5 миллиона евро в трастовые фонды блока», — сказала она, добавив, что «будущее Украины в Евросоюзе и НАТО».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины де-факто становятся армией НАТО с точки зрения технических возможностей, подходов и принципов управления армией.

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      Глеб Бажуткин
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