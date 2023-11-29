На Украине заявили об увеличении совместимости ВСУ с НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ВСУ де-факто становятся армией НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией НАТО. Об увеличении совместимости ВСУ с альянсом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей, подходов и принципов управления армией», — сказал он во время пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Ранее генсек НАТО заявил, что военно-политический блок сталкивается с «испытанием» из-за необходимости продолжать поддержку Украины. Как отметил Столтенберг, он рассчитывает на дальнейшую помощь Вашингтона. По его словам, украинский конфликт связан и с безопасностью США.

Кроме того, генсек альянса заявлял о приближении Украины к НАТО. «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде», — подчеркивал Столтенберг.