Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:16, 28 ноября 2023Мир

Столтенберг заявил о приближении Украины к НАТО

Столтенберг заявил, что Украина приблизилась к НАТО как никогда прежде

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина приблизилась к НАТО как никогда прежде. Будущее республики в альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Index.

Генсек подчеркнул, что члены альянса на прошедшем в Вильнюсе саммите договорились исключить «План действий по членству» из процесса присоединения Украины к блоку, «превратив двухэтапный процесс в одноэтапный».

«Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы будем продолжать поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», — сказал Столтенберг.

Ранее генсек альянса заявил, что НАТО согласует рекомендации по реформам для Украины во время заседания совета глав МИД стран альянса 28-29 ноября. «Союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО. На встрече мы согласуем для украинцев рекомендации реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО», — рассказал он.

При этом Столтенберг напомнил, что в момент проведения боевых действий принятие Украины в альянс невозможно.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Ушедшего в отпуск российского полицейского нашли замерзшим в лесу

      В Армении допустили скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Успех iPhone 15 относительно других смартфонов Apple оценили

      В Европе предложили снять санкции с одного вида российских товаров

      Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

      Движение машин по Крымскому мосту возобновили

      67-летний отец Ивана Урганта женился

      Гинеколог посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости