Столтенберг заявил о приближении Украины к НАТО

Столтенберг заявил, что Украина приблизилась к НАТО как никогда прежде

Украина приблизилась к НАТО как никогда прежде. Будущее республики в альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Index.

Генсек подчеркнул, что члены альянса на прошедшем в Вильнюсе саммите договорились исключить «План действий по членству» из процесса присоединения Украины к блоку, «превратив двухэтапный процесс в одноэтапный».

«Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы будем продолжать поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», — сказал Столтенберг.

Ранее генсек альянса заявил, что НАТО согласует рекомендации по реформам для Украины во время заседания совета глав МИД стран альянса 28-29 ноября. «Союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО. На встрече мы согласуем для украинцев рекомендации реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО», — рассказал он.

При этом Столтенберг напомнил, что в момент проведения боевых действий принятие Украины в альянс невозможно.