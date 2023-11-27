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14:48, 27 ноября 2023Мир

Генсек НАТО заявил о согласовании рекомендаций по реформам для Украины

Столтенберг: НАТО согласует рекомендации по реформам для Украины 28-29 ноября

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

НАТО согласует рекомендации по реформам для Украины во время заседания совета глав МИД стран альянса 28-29 ноября. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО. На встрече мы согласуем рекомендации для украинцев реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО», — рассказал генсек.

Он также напомнил, что в момент проведения боевых действий принятие Украины в альянс невозможно.

Кроме того, Столтенберг анонсировал участие министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 29 ноября. Он примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО, который состоится в рамках встречи глав МИД.

Ранее бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что Запад должен сконцентрироваться на гарантиях безопасности для Киева и отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий. Он также отметил, что нынешняя ситуация на фронте является тупиковой, что создает для Запада необходимость сменить стратегию.

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      Максим Габриелян
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