Генсек НАТО заявил о согласовании рекомендаций по реформам для Украины

Столтенберг: НАТО согласует рекомендации по реформам для Украины 28-29 ноября

НАТО согласует рекомендации по реформам для Украины во время заседания совета глав МИД стран альянса 28-29 ноября. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО. На встрече мы согласуем рекомендации для украинцев реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО», — рассказал генсек.

Он также напомнил, что в момент проведения боевых действий принятие Украины в альянс невозможно.

Кроме того, Столтенберг анонсировал участие министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 29 ноября. Он примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО, который состоится в рамках встречи глав МИД.

Ранее бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что Запад должен сконцентрироваться на гарантиях безопасности для Киева и отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий. Он также отметил, что нынешняя ситуация на фронте является тупиковой, что создает для Запада необходимость сменить стратегию.