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12:17, 27 ноября 2023Мир

В США призвали страны Запада выработать гарантии безопасности для Украины

Экс-постред США Даалдер: Запад должен сконцентрироваться на гарантиях для Киева

Фото: Peter Druk / XinHua / Globallookpress.com

Запад должен сконцентрироваться на гарантиях безопасности для Украины и отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер, передает РИА Новости.

«И вместо того чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», — рассказал экс-постпред.

Он также отметил, что нынешняя ситуация на фронте является тупиковой, что делает необходимым Западу сменить стратегию. Кроме того, он отметил, что интеграция оставшихся под контролем Киева территорий в НАТО «может занять долгие годы».

Ранее Украина начала переговоры с ФРГ по двусторонним гарантиям безопасности. Об этом сообщил Офис украинского президента Владимира Зеленского.

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      Максим Габриелян
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