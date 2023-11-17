Украина начала переговоры с Германией о гарантиях безопасности

Киев сообщил о начале переговоров с Германией о гарантиях безопасности

Украина начала переговоры с ФРГ по двусторонним гарантиям безопасности. Об этом сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

Как уточнили в администрации, в пятницу, 17 ноября, был начат раунд переговоров с Германией по двусторонним гарантиям безопасности. С украинской стороны переговорную группу возглавил заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква.

Ранее газета Financial Times писала, что гарантии безопасности для Украины будут представлены в форме двусторонних соглашений о помощи с главными членами НАТО — Францией, ФРГ, Великобританией и США.

Они будут касаться долгосрочного финансирования, военных поставок, обучения солдат и передачи разведданных. Эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, указал автор.