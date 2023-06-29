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10:07, 29 июня 2023Мир

Стало известно о проекте гарантий безопасности для Украины от Запада

FT: гарантии безопасности Украины будут в форме соглашения о помощи от главных членов НАТО

Фото: Dmytro Stoliarenko / Shutterstock / Fotodom

Гарантии безопасности для Украины будут представлены в форме двухсторонних соглашений о помощи с главными членами НАТО — Францией, ФРГ, Великобританией и США о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и передаче разведданных. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники ЕС.

«Несмотря на то что это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада», — выразили уверенность обозреватели.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос, сможет ли Запад предоставить Украине гарантии безопасности по примеру Израиля. «Что мы можем сделать, о чем я говорил ранее, так это помочь Украине выстроить долгосрочные возможности в сфере обороны и сдерживания», — ответил глава Госдепа на соответствующий вопрос журналистов.

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    Виктория Кондратьева
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