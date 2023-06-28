Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Украине

Блинкен не стал отвечать, смогут ли дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос, сможет ли Запад предоставить Украине гарантии безопасности по примеру Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Что мы можем сделать, о чем я говорил ранее, так это помочь Украине выстроить долгосрочные возможности в сфере обороны и сдерживания», — ответил глава Госдепа на соответствующий вопрос журналистов.

Блинкен добавил, что гарантии безопасности будут включать «множество факторов», подразумевающих «солидный пакет политической и практической помощи Украине», который союзники по НАТО презентуют на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что Украина станет частью НАТО, однако каких-либо сроков принятия страны в альянс он не назвал, сказав, что это произойдет «когда-нибудь».