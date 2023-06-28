Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:02, 28 июня 2023Мир

Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Украине

Блинкен не стал отвечать, смогут ли дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля

Фото: Henry Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос, сможет ли Запад предоставить Украине гарантии безопасности по примеру Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Что мы можем сделать, о чем я говорил ранее, так это помочь Украине выстроить долгосрочные возможности в сфере обороны и сдерживания», — ответил глава Госдепа на соответствующий вопрос журналистов.

Блинкен добавил, что гарантии безопасности будут включать «множество факторов», подразумевающих «солидный пакет политической и практической помощи Украине», который союзники по НАТО презентуют на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что Украина станет частью НАТО, однако каких-либо сроков принятия страны в альянс он не назвал, сказав, что это произойдет «когда-нибудь».

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 в день мятежа
    Опубликовано видео с обломками взорвавшегося в Атлантике батискафа
    В России отреагировали на сожжение Корана в Швеции
    Анна Хилькевич раскрыла принципы воспитания дочерей
    Врио главы российского города задержали за присвоения на миллион рублей
    Бивол раскрыл детали следующего поединка
    13-летний подросток отбился палкой от вцепившегося в него аллигатора
    Байден заявил о поражении Путина в войне в Ираке
    На Украине назвали количество подготовленных в Европе бойцов ВСУ
    Названы неочевидные ранние симптомы деменции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.