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22:57, 27 июня 2023Мир

Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь»

Премьер Бельгии де Кроо: Украина станет членом НАТО «когда-нибудь»

Фото: Frances Kerry / Reuters

Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что Украина станет частью НАТО, однако каких-либо сроков принятия страны в альянс он не назвал, сказав, что это произойдет «когда-нибудь». Слова политика приводит РИА Новости.

Выступая перед лидерами НАТО на встрече ряда лидеров альянса, которая прошла в Гааге, де Кроо сказал об уверенности всех забравшихся в том, что Украина скоро станет частью НАТО. Вопрос, по его мнению, сейчас состоит в том, что западным странам необходимо делать в ожидании. «Оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности», — отметил он.

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    Екатерина Подвигина
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