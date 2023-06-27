Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь»

Премьер Бельгии де Кроо: Украина станет членом НАТО «когда-нибудь»

Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что Украина станет частью НАТО, однако каких-либо сроков принятия страны в альянс он не назвал, сказав, что это произойдет «когда-нибудь». Слова политика приводит РИА Новости.

Выступая перед лидерами НАТО на встрече ряда лидеров альянса, которая прошла в Гааге, де Кроо сказал об уверенности всех забравшихся в том, что Украина скоро станет частью НАТО. Вопрос, по его мнению, сейчас состоит в том, что западным странам необходимо делать в ожидании. «Оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности», — отметил он.

