Нидерланды заявили о законном месте Украины в НАТО

Премьер Нидерландов Рютте: законное место Украины — в НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «будущее и законное место» Украины — в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Амстердам продолжит поддерживать амбиции Киева в данном направлении. «Нидерланды берут на себя ответственность в этом вопросе: мы много работаем над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины, и мы останемся привержены этой цели», — добавил Рютте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть политические основания для приглашения Киева в НАТО на грядущем саммите альянса в Вильнюсе. В свою очередь, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе саммита союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину к стандартам организации.