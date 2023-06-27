Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 27 июня 2023Мир

Нидерланды заявили о законном месте Украины в НАТО

Премьер Нидерландов Рютте: законное место Украины — в НАТО

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «будущее и законное место» Украины — в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Амстердам продолжит поддерживать амбиции Киева в данном направлении. «Нидерланды берут на себя ответственность в этом вопросе: мы много работаем над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины, и мы останемся привержены этой цели», — добавил Рютте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть политические основания для приглашения Киева в НАТО на грядущем саммите альянса в Вильнюсе. В свою очередь, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе саммита союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину к стандартам организации.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США не зафиксировали перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию
    Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО
    Нидерланды заявили о законном месте Украины в НАТО
    В Пентагоне заявили об отсутствии контактов с Россией во время попытки мятежа
    В Раде резко раскритиковали предложение о переименовании Запорожья
    Разведка США получила детали плана мятежа Пригожина
    Генсек НАТО призвал реально оценивать Россию
    В России пообещали продолжать разочаровывать русофобов
    Грузия вышла с первого места из группы с Португалией и Бельгией на молодежном ЧЕ
    Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал из зоны СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.