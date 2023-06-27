Зеленский заявил о наличии политических оснований пригласить Украину в НАТО

Президент Украины Зеленский: есть политические основания пригласить Киев в НАТО на саммите

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть политические основания для приглашения Киева в НАТО на грядущем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram.

«Есть все основания для политического приглашения Украины в альянс. Есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления», — сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует в июле получить приглашение в НАТО. Он также добавил, что в Киеве ждут четкий сигнал о пути страны к членству в альянсе.