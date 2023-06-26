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13:06, 26 июня 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о планах получить приглашение в НАТО в июле

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев планирует получить приглашение в НАТО в июле
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует в июле получить приглашение в НАТО. Слова политика приводит Telegram-канал Klymenko Time.

«Позиция Украины: ожидаемый результат — это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению», — заявил Ермак, добавив, что на Украине ждут четкий сигнал о пути страны к членству в НАТО.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Италии Антонио Таяни заявил, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло, однако первые шаги к членству могут быть сделаны на ближайшем саммите альянса в Вильнюсе.

22 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после общения с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что присоединение Киева к альянсу сделает его сильнее.

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    Алевтина Запольская
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