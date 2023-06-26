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10:32, 26 июня 2023Мир

В ЕС высказались о неподходящем моменте для вступления Украины в НАТО

Глава МИД Италии Таяни заявил, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Johanna Geron / Reuters

Время для вступления Украины в НАТО еще не пришло, присоединение Киева к западному оборонному блоку возможно лишь через достижение мира, но первые шаги к членству могут быть сделаны на ближайшем саммите альянса в Вильнюсе. В таком ключе высказался глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.

«Еще не время для вступления [Украины] в НАТО, сначала должен быть достигнут мир, но первые шаги к членству уже могут быть сделаны на саммите Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле, что позволить создать Совет НАТО — Украина, что Италия убежденно поддерживает», — заявил он, добавив, что Рим намерен продолжать военную и экономическую поддержку Киева, в том числе в сфере восстановления страны.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг исключил вступление Киева в НАТО во время конфликта, подчеркнув, что для Украины двери туда остаются открытыми, а все члены блока будут готовы принять ее после завершения боевых действий в стране.

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    Виктория Кондратьева
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