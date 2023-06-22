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16:24, 22 июня 2023Бывший СССР

Кулеба заявил об усилении НАТО Украиной

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что членство Киева в НАТО сделает альянс сильнее

Фото: Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перспективы Киева в Альянсе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является активом НАТО. Мы сделаем ее сильнее», — сказал Кулеба, отметив, что разговор прошел в контексте грядущего саммита блока в Вильнюсе.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает получить приглашение по вступлению в НАТО с «открытой датой» на предстоящем саммите в Вильнюсе.

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    Алевтина Запольская
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