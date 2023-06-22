Кулеба заявил об усилении НАТО Украиной

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что членство Киева в НАТО сделает альянс сильнее

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перспективы Киева в Альянсе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является активом НАТО. Мы сделаем ее сильнее», — сказал Кулеба, отметив, что разговор прошел в контексте грядущего саммита блока в Вильнюсе.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает получить приглашение по вступлению в НАТО с «открытой датой» на предстоящем саммите в Вильнюсе.